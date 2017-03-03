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Erik 300 TL

Erik 300 TL
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Göksu Vadisi köylerinde örtü altına alınan erik bahçesinde erikler meyve verdi. Bir hafta sonra yapılacak olan hasatta erikler 100 gramlık kaselere konularak kilosu 300 TL'den İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere gönderilecek. Ziraat mühendisi Özhan Gündüz, "10 Mart'taki hasadımızda, 3 dönümlük seradan 2.5 ton ürün bekliyoruz" dedi.
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