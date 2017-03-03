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oldu?

24 ayar külçe ın gram satış fiyatı 146,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 981,00 lira oldu

Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe ın gram satış fiyatı 146,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 981,00 lira oldu.

ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ALTIN TÜRLERİ ALIŞ SATIŞ
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,50 146,70
Cumhuriyet Ata Lira 965,00 981,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,80 137,80
Lira(Tam) Ziynet 945,00 962,00
Yarım Ziynet 471,00 481,00
Çeyrek Ziynet 236,00 241,00

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  • 03 Mart 2017, Cuma 15:45
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