ASO: 16 bin kişi işe alınacak

Ankara Sanayi Odası BaşkanıNurettin Özdebir, istihdam seferberliğikapsamında ASO üyesi firmaların buyılın sonuna kadar 15 bin 667 kişiyiişe alacağını kaydetti. Türkerler HoldingBaşkanı Kazım Türker'le birliktesanayi alanında gerçekleştirilen istihdamseferberliği ile ilgili toplantı yapanÖzdebir, şöyle konuştu: "Görüşmelereen hızlı büyüyen firmalarla başladık.275 firma ile çalışmalarımızı başlattık.Bunlardan 183'ü sonuçlarını bizeverdiler. Şubat'ta bin 645'i mavi yaka,272'si beyaz yaka olmak üzere toplambin 917 artı istihdam yakaladık."Türkerler Holding ise yıl sonuna kadar 7bin 279 kişilik istihdam hedefliyor.
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