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ASO: 16 bin kişi işe alınacak

ASO: 16 bin kişi işe alınacak
Başkanı Nurettin Özdebir, istihdam seferberliği kapsamında ASO üyesi firmaların bu yılın sonuna kadar 15 bin 667 kişiyi işe alacağını kaydetti. Türkerler Holding Başkanı Kazım Türker'le birlikte sanayi alanında gerçekleştirilen istihdam seferberliği ile ilgili toplantı yapan Özdebir, şöyle konuştu: "Görüşmelere en hızlı büyüyen firmalarla başladık. 275 firma ile çalışmalarımızı başlattık. Bunlardan 183'ü sonuçlarını bize verdiler. Şubat'ta bin 645'i mavi yaka, 272'si beyaz yaka olmak üzere toplam bin 917 artı istihdam yakaladık." Türkerler Holding ise yıl sonuna kadar 7 bin 279 kişilik istihdam hedefliyor.
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