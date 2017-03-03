5 bin 500 eleman alacak

Kipa hisselerinin yüzde 95.5'ini 199 milyon lira bedelle satın alan Migros, gelecek 4 yılda 2 kat büyümeyi hedefliyor. Satın almayla birlikte Migros bünyesine 48 hipermarket, 48 süpermarket, 72 express mağaza ile toplam 320 bin metrekare net satış alanı daha eklendi. MigrosGenel Müdürü Özgür Tort, Migros'un 63 yıldır daima uzun vadeli planlar yaptığını belirterek, bu planların temel dayanak noktasının Türkiye'nin taşıdığı müthiş potansiyel olduğunu söyledi. Tort, "Bu satın alma işlemi sektörümüze ve ülkemize olan güvenimizin net bir göstergesidir" dedi. Migros'un perakende sektöründeki en büyük istihdam merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Tort, bu yıl açmayı planladıkları yeni mağazalar doğrultusunda 5 bin 500 kişiye daha istihdam sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Tort, "Bu satın almanın bizim için en anlamlı sonuçlarından biri de bünyemize katılan yaklaşık 6 bin çalışan ve buna ek olarak 2017'deki kendi organik büyümemizle birlikte oluşacak toplam istihdamımızın 45 bini aşacak olmasıdır" şeklinde konuştu.
FİYATLARI ARTIRAN TEDARİK ZİNCİRİ Sebze-meyve fiyatlarında tarla ile market farkının tedarik zincirinden kaynaklandığını belirten Migros Genel MüdürüTort, şunları söyledi: "Raflarda tüm sebze-meyve ürünlerinin alış fiyatından maliyetine, her şeyi satır satır paylaşan yegane şirket biziz. Rakamlarla da kanıtladık ki tedarik zinciri içerisine ne kadar çok aracı girerse maliyet o kadar artıyor, ne kadar az aracı varsa o kadar düşüyor. Sebze-meyve, tedarik zincirindeki yumuşak halkadır ve imhası, firesi en yüksek mal grubudur. Bu imha ve fireyi azaltmadan sorunu ortadan kaldırmak mümkün değil."
20 MİLYONLUK AKILLI DEPO Marmara Bölgesi'nin yüzde 40'ına sevkiyat yapan Gebze Dağıtım Merkezi'nin 20 milyonliralık büyük bir yatırımla tamamen akıllı hale getirildiğini belirten Tort, "Tüketiciye ulaşana kadar ürüne ne kadar az dokunulursa fiyat o kadar ucuzluyor. Daha önce bir mala 12 defa dokunuluyordu, şimdi Migros'ta 5'e iniyor" dedi.
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