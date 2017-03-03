490 bin KOBİ’ye 11 milyar TL

KOBİ'lere faizsiz kredi musluğu açıldı. 490 bin 167 KOBİ'ye11 milyar liralık faizsiz kredi açıldı. Hak kazanan KOBİ'ler başvurularını yapıp ödemelerini alacak. 50 bin liraya varan faizsiz kredinin ilk yılı ödemesiz, 3 yıl geri ödemeli olacak. Bilim, Sanayive TeknolojiBakanı Faruk Özlü, KOSGEB'in 50 bin liralık sıfır faizli KOBİ kredisine geçen yıl ve bu sene başvuru sayısının 770 bin 976 olduğunu belirti. Özlü, şöyle devam etti: "1 milyon 350 bin lira ciroya kadar, çalışan sayısı 1-9 olan mikro işletmeleri hesapladık. Bunlar 460 bin 167 şirket çıktı. Yaklaşık 11 milyar lira kredi vereceğiz. Alımlar başladı."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.