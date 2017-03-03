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490 bin ’ye 11 milyar TL

490 bin KOBİ’ye 11 milyar TL
KOBİ'lere faizsiz musluğu açıldı. 490 bin 167 KOBİ'ye 11 milyar liralık faizsiz kredi açıldı. Hak kazanan 'ler başvurularını yapıp ödemelerini alacak. 50 bin liraya varan faizsiz kredinin ilk yılı ödemesiz, 3 yıl geri ödemeli olacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB'in 50 bin liralık sıfır faizli KOBİ kredisine geçen yıl ve bu sene başvuru sayısının 770 bin 976 olduğunu belirti. Özlü, şöyle devam etti: "1 milyon 350 bin lira ciroya kadar, çalışan sayısı 1-9 olan mikro işletmeleri hesapladık. Bunlar 460 bin 167 şirket çıktı. Yaklaşık 11 milyar lira kredi vereceğiz. Alımlar başladı."
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