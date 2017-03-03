3.300’TL den az ücrete destek

İşverenlere yapılan asgari ücret desteği bu yıl da devam ediyor. Sosyal Güvenlik KurumuSigorta Primleri Genel Müdürlüğü, desteğin detaylarını bir duyuru yayımlayarak açıkladı. Günlük üst limiti 110 lira, yani aylık 3bin 300 lira sigorta matrahı bulunan tüm çalışanların prim günlerinin 3.33 lirayla çarpılması sonucu ortaya çıkacak rakam, işverenlere bir başvuruya gerek olmadan ödenecek. İşçi başına yıllık destekbin 200 lirayı bulacak. Destekten yararlanmak için bir işlem yapmak da gerekmeyecek. Verilecek destek tutarı takip eden ayda tahakkuk edecek prim borçlarından mahsupedilecek.
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