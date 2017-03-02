Türk Telekom’dan 5G’ye milli çözüm

Türkiye'nin 5G teknolojisi, Türk Telekom'un iştiraki Argela ile dünya vitrinine çıktı. Argela, Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde 5G alanında geliştirdiği yenilikçi teknoloji çözümlerini tanıttı. Argela'nın yüzde 100 yerli mühendislikle geliştirdiği ve bu yıldan itibaren ProgNET ürün grubu altında topladığı; ProgRAN, 5G Analitikleri ve kurumsal ağ çözümleri, dünyanın dört bir yanından fuara katılan endüstri uzmanlarının ilgi odağı oldu. Milli kaynaklarla geliştirilen 5G teknolojisi ProgNET, küresel telekom devleri tarafından da ilgiyle karşılandı. Kongrede, ProgRAN, 'LTE'nin 5G'ye Evrimine Üstün Katkı' kategorisinde finale kalarak en iyi 5 çözüm arasına girdi.



PATENTİ BİZDE

Argela CEO'su Bülent Kaytaz, ProgRAN ile dünyada kullanılacak 5G uyumlu baz istasyonlarını tasarladıklarını ve 5G'nin standartlarını LTE öncesinden kodladıklarını belirterek, "Patenti Türkiye'de olan baz istasyonlarına sahip olacağız" dedi.



'SESLİ ADIMLAR' BARSELONA'DAN DUYULDU

Glomo Ödülleri'nde, 'Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık için En İyi Mobil Kullanım' kategorisinde Türk Telekom'un 'Sesli Adımlar' projesi 170 proje arasından birincilik ödülünü elde etti. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, "Hem işitme hem de görme engellilerin kapalı alanlarda yardıma ihtiyaç duymadan özgürce hareket edebilmeleri ve sosyalleşebilmelerini sağlayan uygulama, ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor" dedi.