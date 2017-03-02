Suriyeli Türkçe yazdı Turkcell ödül aldı

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Suriyeli mültecilerin hayatlarını iyileştirmek ve onların ülkemize adaptasyon sürecini hızlandırmak için teknoloji gücünü kullanan Turkcell, Mobil Dünya Kongresi kapsamında düzenlenen Glomo Ödülleri'nde ' Merhaba Umut'la 'İnsanlık' ödülüne layık görüldü. Uygulama, Suriyeli mültecilerin Türkçe öğrenme, iletişim ve bilgiye ulaşma ihtiyaçları için geliştirildi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye'de 3 milyon Suriyeli'nin yaşadığını belirterek, "Amacımız başta Suriyeliler olmak üzere anadili Arapça olan bireylerin ülkemizde yabancılık çekmelerinin önüne geçmekti. Eylül 2016'da 'Merhaba Umut'u lanse ettik" diye konuştu. Uygulamayı 300 bin kişinin telefonuna indirdiğini söyleyen Terzioğlu, "Layık görüldüğümüz ödül, Merhaba Umut'un başarısını tasdik etti. Mültecilerin uyum sürecinde teknolojimizle yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi.
ARAPÇA HİZMET
Merhaba Umut uygulaması; sesli çeviri, Türkçe'de günlük hayatta en çok kullanılan kelime ve cümleleri yazılı ve sesli olarak öğrenme, Türkiye'deki günlük yaşam için yardımcı olacak bilgilere kolayca erişim ve Turkcell Arapça Çağrı Merkezi'ne kolay ulaşım özelliklerini barındırıyor.
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