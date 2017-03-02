Şehit ailesine faizsiz kredi

Toplu Konut Fonu'ndan şehit ailelerine, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine açılan faizsizkonut kredisi uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılında faizsiz kredinin miktarı 102 milyon lira olarak belirlendi. 1986 ile 2011 yılları arasında 14 bin 255 kişi, toplamda 207milyon 85 bin 136 lira kredi kullandı. 2016 yılında ise kullandırılan toplam kredi miktarı 118 milyon 337 bin lira oldu. Sadece Ocak'ta 115 kişi kredi kullanırken, miktar 11 milyon 622 binlira olarak kaydedildi. Krediden bu yılsonuna kadar 19 bin 355 kişininfaydalanması bekleniyor. Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının 1/4'ü tutarındaki miktarının kesilmesi suretiyle yapılıyor.
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