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uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumunca (), prim ödeme yükümlülerinin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 28 Şubat Salı günü olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemlerinin 7 Mart Salı gün sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

SGKdan flaş açıklama: Süre uzatıldı

'dan yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'ta kurumla prim tahsilat anlaşması olan bankaların, SGK tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşandığı ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, "Prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 28 Şubat Salı günü olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri, 7 Mart Salı günü sonuna kadar uzatılmış olup bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe 19:02
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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murat murat

uzun adam sigorta girişi babamın 1999 sadece bi ay yatırmışlar sigortaya af istiyorum bagkura geldi evet ozaman

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2017 22:43
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