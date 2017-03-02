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e indirim

Motorine indirim
Motorinin litre fiyatında 7 kuruş indirim yapıldı. İndirimle birlikte bugünden itibaren in litre fiyatı Ankara'da 4.70 liradan 4.63 liraya, İstanbul'da 4.64 liradan 4.57 liraya, İzmir'de 4.67 liradan 4.60 liraya geriledi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.
Etiketler:
  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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