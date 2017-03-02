Kolay promosyon

Yaklaşık 11.5 milyon emekliyepromosyonda başvuru ve ödemesüreci başladı. Promosyoniçin daha önce getirilen '2 fatura içinotomatik ödeme talimatı' ile 'kredi kartıveya kredili mevduat hesabı' şartlarıkaldırılırken, artık emeklinin sadecebankaya 'Maaşımı 3 yıl sizdenalacağım' sözünü vermesi yeterliolacak. Bunun için de bankalar, SosyalGüvenlik Kurumu (SGK) ile yeni protokolimzalayacak. SGK, 3 şartın yer aldığıprotokole imza atan 15 banka ve PTTile şimdi de yeni anlaşma için düğmeyebastı. 7 banka ile imza yakın.
SGK BAŞKANI AÇIKLADI SGK Başkanı Mehmet SelimBağlı, emeklilere verilecek bankapromosyonunda şartların kaldırıldığıyeni protokolü 7 bankayla yakındaimzalayacaklarını söyledi. Bağlı,"Yeni protokolü 3 kamu (Ziraat Bankası,VakıfBank ve Halkbank) ve 4 özelbankayla (İş Bankası, DenizBank, INGBank, Fibabanka) imzalama sürecindesona yaklaştık. Diğer bankalarlagörüşmelerimiz devam ediyor. Öncekisayıya (15 banka ile PTT) tekrarulaşacağımızı umuyorum" açıklamasınıyaptı.Yeni protokollerin imzalanmasıyla,emeklinin promosyon almak içinnüfus kağıdıyla bankaya gidip 3 yılmaaşını başka yere taşımayacağınıtaahhüt etmesi yeterli olacak.Bazı bankalar şubeyegitme zorunluluğunuda kaldırdı; çağrımerkezleri, internetve SMS ile başvuruimkanı geldi. Yeniprotokollerin henüzimzalanmamasınakarşın, bazıbankalar şimdidenşartları kaldırdı.Ziraat Bankasıve VakıfBank,internetsitelerinde yeralan duyurulardapromosyon içinsadece 3 yıllıktaahhüdün yeterliolduğu kaydedildi.
DUL VE YETİMLERE DE ÖDEME VAR
Vefat eden emeklilerin maaşlarını alan eş ve çocukları da promosyondan yararlanacak. Vefat eden emeklilerin dul eşi ve yetim çocuklarına, payları oranında maaş bağlanıyor. Bu kişilere ödenecek promosyon da payları oranında olacak. Örneğin; eşinin maaşının yüzde 50'sini alan dul eş, 300 liralık promosyonun da 150 lirasını alacak.
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