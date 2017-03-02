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yüz güldürdü

İhracat yüz güldürdü
Türkiye'nin ı Şubat'ta yıllık bazda yüzde 5.1 artarak 11.3 milyar dolara yükseldi. Artışta son dönemdeki parlak performansını sürdüren otomotiv sektörünün yanı sıra başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarında yaşanan artış belirleyici oldu. İhracatta yaşanan artışı bu yıl çalışma gününün bir gün eksik olması ile hazır giyim, elektronik ve tarım sektöründe gerçekleşen düşüş sınırladı. İhracat rakamlarını Bursa'da, Durmazlar Makina'da açıklayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, sektörel olarak bakıldığında Şubat ayı liderinin otomotiv olduğunu söyleyerek, "Otomotiv sektörümüzün ihracatı yüzde 12.5 artış gösterdi. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 82.3 ile zeytin ve zeytinyağı sektörümüzde, yüzde 64 artış ile mücevher sektörümüzde yaşandı" dedi.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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