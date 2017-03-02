‘Güçlü Türkiye’ rekor kırdı

Emlak Konut GYO’nun 15 bin konutta başlattığı ‘Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti’ kampanyasında, 1 ayda 2 milyar 600 milyon lira rekor ciro elde edildi. Kampanya ile 60 ayda faizsiz, 120 ayda yüzde 0.45 faizle ev satışı yapılıyor
Emlak Konut GYO'nun 1 Şubat'ta başlattığı 'Güçlü Türkiye İçin BirlikVakti' kampanyasında 1 ayda 2 milyar600 milyon lira ciro elde edildi. Bu ciro 'TÜFE'li Satış Kampanyası'ndaki bir aylık cironun yüzde 30 üzerine çıktı. 'Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti' kampanyası kapsamında bir ayda satılan konut sayısı da 2 bin 300'e ulaştı. İlk kampanyada ise 1-31 Ağustos arasında 2 bin 405 konut satılmıştı. Öte yandan Emlak Konut, geçen yıl Ocak'ta 332 adet, Şubat'ta 424 adet, Mart'ta 444 adet, Nisan'da 451 adet ve Mayıs'ta 552 adet konut ile 5 ayda toplamda 2 bin 203 konut satışı gerçekleştirmişti. EmlakKonut'un 'Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti' kampanyası kapsamında 1 ayda ulaştığı satış rakamları, geçen yılın ilk 5 ayındaki rakamları da geride bıraktı. Kampanya 31 Mart'ta sona erecek.
30 PROJEDE15 BİNDAİRE Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti kampanyası ile yüzde 5 peşinatla 60 ayda faizsiz, 120 ayda yüzde 0.45, 240 ayda yüzde 0.79 faiz oranı ile ev sahibi olunabiliyor. Kalan yüzde 15'lik peşinat iş sonuna kadar ödenebiliyor. Kampanya, 30 projede 15 bin bağımsız bölümü kapsıyor. 100 bin liralık 240 ay vadeli kredide aylık ödeme 300 lira düşüyor.
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