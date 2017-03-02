Bunda bir iş var

Sebze-meyve Şubat'tada cep yaktı. Kış ortasındamevsim meyvesi mandalinayüzde 60 ile zam şampiyonu oldu.Marketlerdeki 38 ürünün 20'sizamlandı.Türkiye Ziraat OdalarıBirliği Başkanı ŞemsiBayraktar, Şubat'ta markette 38ürünün 18'inde, üreticide ise 34ürünün 23'ünde fiyatların gerilediğiniveya değişmediğini belirterek,"Markette 20 üründe, üreticide 11üründe fiyatartışı, markette14 üründe,üreticide 12üründe fiyatdüşüşü oldu.Markette 4,üreticide ise 11üründe fiyatlardeğişmedi" dedi.Bayraktar,marketteve üreticidefiyatı en fazlaartan ürününmandalina,fiyatı en fazladüşen ürününise markettekarnabahar,üreticide isekabak olduğunusöyledi.Marketlerinzam şampiyonu mandalinanınfiyatının Şubat'ta yüzde 59.59arttığını anlatan Bayraktar,"Mandalinadaki fiyat artışını yüzde31.32 ile salatalık, yüzde 20.36 ile sivribiber, yüzde 11.08 ile portakal, yüzde11 ile elma izledi" dedi.
MARKETTE FİYAT UÇTU
Şubat'ta üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde414 ile kuru soğanda, yüzde 411 ile elmada, yüzde 398 ile kuru kayısıda, yüzde 271 ile kuru incirde, yüzde 263 ile kuru üzümde görüldüğünü açıklayan Bayraktar, şöyle devam etti: "Bugün üreticide 20 kuruş olan kuru soğan markette 1 lira 3 kuruşa, 67 kuruş olan elma 3 lira 43 kuruşa, 6 lira olan kuru kayısı 29 lira 90 kuruşa, 6 lira 50 kuruş olan kuru incir 24 lira 13 kuruşa, 3 lira 65 kuruş olan kuru üzüm 13 lira 26 kuruşa satılıyor"
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