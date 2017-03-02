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Bunda bir iş var

Tezgahlara Şubat’ta zam yağarken; şampiyon şaşırttı. Mevsim meyvesi mandalina yüzde 60 ile fiyat artışında ilk sırayı aldı. Üretici-market uçurumunda ise birinci kuru soğan!

Bunda bir iş var
Sebze-meyve Şubat'ta da cep yaktı. Kış ortasında mevsim meyvesi mandalina yüzde 60 ile zam şampiyonu oldu. Marketlerdeki 38 ürünün 20'si zamlandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Şubat'ta markette 38 ürünün 18'inde, üreticide ise 34 ürünün 23'ünde fiyatların gerilediğini veya değişmediğini belirterek, "Markette 20 üründe, üreticide 11 üründe fiyat artışı, markette 14 üründe, üreticide 12 üründe fiyat düşüşü oldu. Markette 4, üreticide ise 11 üründe fiyatlar değişmedi" dedi. Bayraktar, markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürünün mandalina, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette karnabahar, üreticide ise kabak olduğunu söyledi. Marketlerin zam şampiyonu mandalinanın fiyatının Şubat'ta yüzde 59.59 arttığını anlatan Bayraktar, "Mandalinadaki fiyat artışını yüzde 31.32 ile salatalık, yüzde 20.36 ile sivri biber, yüzde 11.08 ile portakal, yüzde 11 ile elma izledi" dedi.

MARKETTE FİYAT UÇTU
Şubat'ta üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 414 ile kuru soğanda, yüzde 411 ile elmada, yüzde 398 ile kuru kayısıda, yüzde 271 ile kuru incirde, yüzde 263 ile kuru üzümde görüldüğünü açıklayan Bayraktar, şöyle devam etti: "Bugün üreticide 20 kuruş olan kuru soğan markette 1 lira 3 kuruşa, 67 kuruş olan elma 3 lira 43 kuruşa, 6 lira olan kuru kayısı 29 lira 90 kuruşa, 6 lira 50 kuruş olan kuru incir 24 lira 13 kuruşa, 3 lira 65 kuruş olan kuru üzüm 13 lira 26 kuruşa satılıyor"
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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