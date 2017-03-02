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Bankalardan 52 milyarlık destek

Bankalardan 52 milyarlık destek
"Tek tek hatalarımız olsa da sektör olarak büyümeye destek olacağız" diyen Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, ülkenin geleceğine güvendiklerini ve büyümeyi taşıyacak yüreğe sahip olduklarını kanıtladıklarını söyledi. Aydın, kredi yapılandırmada ulaşılan hacmin 52 milyar lira olduğuna dikkat çekerek, "Bunun önemli bir bölümü canlı kredi. Dünyanın en çok kredi veren bankacılık sistemine sahibiz. Sorunlu kredi kadar bir kısmı yeniledik" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Paranın üstüne oturmayın' eleştirisini de Aydın, şu sözle değerlendirdi; "Biz toplam mevduatın hepsini krediye dönüştürdük."
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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