Validebağ’ı 100’e katladı

DAP Yapı'nın yeni projesi ValidebağKonakları, bir haftada yoğun ilgiyle karşılaştı.İstanbul Altunizade'de metrekarefiyatlarının 20-25 bin lira civarında olmasınakarşın, metrekaresi 9 bin liradan başlayanfiyatla ön talep toplanan projeninsatış ofisini ilk hafta sonu binlerce kişiziyaret etti. Dap Yapı Başkanı Ziya Yılmaz,"Validebağ Konakları projemizin satışınaMayıs'ta başlayacaktık ancak yoğuntalebi görünce hemen çadır kurup, müşterilerimizleiletişime geçtik. Hafta sonuofiste adım atacak yer yoktu" diye konuştu.2016'da yaşanan olumsuz gelişmelererağmen Türk halkının konut alımında geriadım atmadığını da kaydeden Yılmaz, "Validebağprojemizde her daireye 100'e yakınön talep geldi. Fiyatların uygunluğu, kampanyalar,hükümetin sektöre yönelik aldığıdestekleyici kararlar ilgiyle karşılandı vesonuç olarak yoğun bir ilgi gördük" dedi.
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