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Validebağ’ı 100’e katladı

Validebağ’ı 100’e katladı
DAP Yapı'nın yeni projesi Validebağ Konakları, bir haftada yoğun ilgiyle karşılaştı. İstanbul Altunizade'de metrekare fiyatlarının 20-25 bin lira civarında olmasına karşın, metrekaresi 9 bin liradan başlayan fiyatla ön talep toplanan projenin satış ofisini ilk hafta sonu binlerce kişi ziyaret etti. Dap Yapı Başkanı Ziya Yılmaz, " projemizin satışına Mayıs'ta başlayacaktık ancak yoğun talebi görünce hemen çadır kurup, müşterilerimizle iletişime geçtik. Hafta sonu ofiste adım atacak yer yoktu" diye konuştu. 2016'da yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen Türk halkının konut alımında geri adım atmadığını da kaydeden Yılmaz, "Validebağ projemizde her daireye 100'e yakın ön talep geldi. Fiyatların uygunluğu, kampanyalar, hükümetin sektöre yönelik aldığı destekleyici kararlar ilgiyle karşılandı ve sonuç olarak yoğun bir ilgi gördük" dedi.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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