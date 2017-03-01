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ayında Türkiye'nin ihracatı arttı

Geçen yılın ayına göre Türkiye'nin ihracatı yüzde 5,1 artarak 11 milyar 296 milyon dolar oldu.

Ekonomide sevindiren gelişme! yüzde 5,1 arttı
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 11 milyar 296 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,1 artarak 11 milyar 296 milyon dolara ulaştı.

TİM, 2017'nin şubat ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,1 artarak 11 milyar 296 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 143 milyar 218 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

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  • 01 Mart 2017, Çarşamba 11:39
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