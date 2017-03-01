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Rus turist % 81 arttı

Rus turist % 81 arttı
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.81 azalışla 1.06 milyon kişi olurken, Rus turist sayısı yüzde 81.51 arttı. Ocak ayında Rus ziyaretçi sayısı 40 bin 124 kişi oldu. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 30.05 azalışla 25.35 milyon olarak gerçekleşmişti. Rus ziyaretçi sayısı 2015'te ise 3.65 milyon kişiydi.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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