Rus turist % 81 arttı

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.81 azalışla 1.06 milyon kişi olurken, Rus turist sayısı yüzde81.51 arttı. Ocak ayında Rus ziyaretçi sayısı 40 bin124 kişi oldu. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 30.05 azalışla 25.35 milyon olarak gerçekleşmişti. Rus ziyaretçi sayısı 2015'te ise 3.65 milyon kişiydi.
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