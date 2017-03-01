Restoranlardan kart boykotu

Restoran ve lokanta sahipleri, yemek kartı şirketlerine karşı birleşiyor. Komisyon oranlarının yüksek olmasından şikayet eden restoran sahipleri, 1 günlük uyarı boykotuna hazırlanıyor. Yemek kartı kullanan kişi sayısının 3.5 ile 5 milyon arasında olduğunu belirten TümRestoranlar Lokantalarve TedarikçilerDerneği BaşkanıRamazan Bingöl, yemek kartı şirketlerinin kendilerinden yüzde 7.5-10 arasında komisyon aldığını söyledi.
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