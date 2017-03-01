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Restoranlardan kart boykotu

Restoranlardan kart boykotu
Restoran ve lokanta sahipleri, şirketlerine karşı birleşiyor. Komisyon oranlarının yüksek olmasından şikayet eden restoran sahipleri, 1 günlük uyarı boykotuna hazırlanıyor. Yemek kartı kullanan kişi sayısının 3.5 ile 5 milyon arasında olduğunu belirten Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, yemek kartı şirketlerinin kendilerinden yüzde 7.5-10 arasında komisyon aldığını söyledi.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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