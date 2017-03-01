Promosyon zamanı

11.5 milyon emeklinin beklediği tarih geldi. Promosyon ödeme süreci başladı. Sosyal GüvenlikKurumu ile protokol imzalayan 17 banka, "Maaşımı 3 yıl sizden alacağım" sözünü veren emeklilere, maaşına göre 300, 375 ve 450lira promosyon verecek. Ödemeler, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılacak.
ŞARTLAR KALDIRILDI Ziraat Bankası, Halkbankve PTT'nin açıkladığı ödeme takvimlerinegöre; TC kimlik numarasınınson hanesi 0-2 olanlarMart'ta, 4-6 olanlar Nisan'da, 8olanlar Mayıs'ta ödemelerini alacak.Promosyon almak isteyenemeklinin sadece nüfus kağıdıylabirlikte bankaya başvurup "Maaşımı3 yıl sizden" alacağım sözünüvermesi yeterli olacak. Kredi kartıalmak, kredili mevduat hesabıaçmak, fatura ödeme talimatı vermekgibi şartlar kaldırıldı.
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