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zamanı

Promosyon zamanı
11.5 milyon emeklinin beklediği tarih geldi. ödeme süreci başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayan 17 banka, "Maaşımı 3 yıl sizden alacağım" sözünü veren emeklilere, maaşına göre 300, 375 ve 450 lira promosyon verecek. Ödemeler, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılacak.

ŞARTLAR KALDIRILDI
Ziraat Bankası, Halkbank ve PTT'nin açıkladığı ödeme takvimlerine göre; TC kimlik numarasının son hanesi 0-2 olanlar Mart'ta, 4-6 olanlar Nisan'da, 8 olanlar Mayıs'ta ödemelerini alacak. Promosyon almak isteyen emeklinin sadece nüfus kağıdıyla birlikte bankaya başvurup "Maaşımı 3 yıl sizden" alacağım sözünü vermesi yeterli olacak. Kredi kartı almak, kredili mevduat hesabı açmak, fatura ödeme talimatı vermek gibi şartlar kaldırıldı.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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