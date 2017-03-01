Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatı Ankara'da 4,70 liradan 4,63 liraya, İstanbul'da 4,64 liradan 4,57 liraya, İzmir'de 4,67 liradan 4,60 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.