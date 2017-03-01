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  1. Doğan Holding hisseleri çakıldı

e indirim yapıldı

Araç sahiplerinin beklediği indirim geldli. in litre fiyatı Ankara'da 4,70 liradan 4,63 liraya, İstanbul'da 4,64 liradan 4,57 liraya, İzmir'de 4,67 liradan 4,60 liraya gerileyecek.

Ve beklenen indirim geldi

in litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatı Ankara'da 4,70 liradan 4,63 liraya, İstanbul'da 4,64 liradan 4,57 liraya, İzmir'de 4,67 liradan 4,60 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba 16:07
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