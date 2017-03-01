Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 7 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.

PÜİS'ten yapılan açıklama şöyle:

''Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için, motorin grubunda 02 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa satış fiyatlarında 7 kuruş indirim beklenmektedir.

01 Mart 2017 02 Mart 2017 tarihlerinde benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmemektedir."