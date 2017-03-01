Milyonerin rotası gayrimenkul

Avrupa gayrimenkul sektöründeki varlık fiyatlarının seyri, Türk yatırımcılar için yeni bir fırsat penceresi açtı. AkbankGenel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, "Elinde likiditesi olan, Avrupa'da ofis, lojistik merkezi ve çeşitli gayrimenkul yatırımları yapıyor. Türk yatırımcılar, İtalya,İspanya ve Almanya'da gayrimenkul pazarında çok iyi fırsatları yakalamayı biliyor. 'Paramı İsviçre bankalarında bekleteyim' anlayışına sahip değiller" dedi.
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