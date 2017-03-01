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Milyonerin rotası

Milyonerin rotası gayrimenkul
Avrupa sektöründeki varlık fiyatlarının seyri, Türk yatırımcılar için yeni bir fırsat penceresi açtı. Akbank Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, "Elinde likiditesi olan, Avrupa'da ofis, lojistik merkezi ve çeşitli gayrimenkul yatırımları yapıyor. Türk yatırımcılar, İtalya, İspanya ve Almanya'da gayrimenkul pazarında çok iyi fırsatları yakalamayı biliyor. 'Paramı İsviçre bankalarında bekleteyim' anlayışına sahip değiller" dedi.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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