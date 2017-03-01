Güldüren savunma!

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın (ÖKK) ele geçirilme teşebbüsüne ilişkin 69 sanığın yargılandığı davanın duruşması dün yapıldı. Darbe günü nizamiye nöbetçi astsubayı olarak görev yapan tutuklu sanık Ahmet Aslan, "Saat 22.00'ye kadar anormal bir durum yoktu. Yüzbaşı Vural Volkan Bal, "DEAŞ Türkiye genelinde saldırı düzenleyecekmiş. Ankara da hedefte" dedi. Bunun üzerine nöbetçiye zimmetli silah ve teçhizatı alarak nöbetimi sürdürdüm. Saat 02.00 civarı kışla içinde bir yerlere helikopter indi. Sabah tuvalet kâğıdı aldım. Beyaz bayrak olarak sallayıp teslim oldum. Hiçbir direniş göstermedim. Cumhurbaşkanımızın sesini duyduğum zaman ağlayacak gibi oluyorum. Yanımda kimse AK Parti'ye laf söyleyemez. Ben böyle bir adamım. Ben nasıl darbeci olabilirim?" dedi.
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