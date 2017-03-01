Çeyiz desteği 10 bin 962 TL

Açılan hesaba düzenli ödeme gerekiyor. Bu yıl aylık ödemede alt sınır 109,62, üst sınır 1.096,2 lira.
Katılımcı, hesabın açılış tarihinde sadece bir kez 16 bin 443 lira yatırabiliyor.
Aylık ödeme planını seçenlerin 1 dönem içinde 3 defadan fazla ödemeyi aksatmaması şart.
Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 10'u (en çok 4 bin 385 lira); 48-59 ay arası olanlar yüzde 15'i (en çok 4 bin 933 lira); 60 ay ve üzeri olanlar yüzde 20'si (en çok 5 bin 481 lira) kadar devlet katkısı alabilecek.
Tutarlar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılarak uygulanıyor.
İlk ödeme 2019 yılında yapılacak.
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