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10 bin 962 TL

Bankada birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı sağlayan çeyiz hesabına yoğun ilgi var. 10 ayda açılan hesap sayısı 30 bini, birikim de 25 milyon lirayı aştı

Çeyiz desteği 10 bin 962 TL
Bankada açtığı 'çeyiz hesabı'nda 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı getiren uygulama, yoğun ilgi gördü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 18 Nisan 2016'da başlattığı uygulamaya başvuran kişi sayısı 30 bini geçti. 30 bin 200 kişi bankada çeyiz hesabı açtı. Bugüne kadar açılan hesaplarda biriken para miktarı ise 25 milyon 52 bin 233 lira 10 kuruş oldu. Çeyiz hesabında devlet katkısı, evlilik tarihindeki birikim tutarının yüzde 20'sini ve azami 5 bin 481 lirayı geçemiyor. Çiftlerden kriterleri yerine getiren her bir eş devlet katkısından ayrı ayrı yararlanarak tutarı katlayabiliyor. Böylece 10 bin 962 liraya varan devlet desteği alınabiliyor. İşte çeyiz hesabının şartları:

Açılan hesaba düzenli ödeme gerekiyor. Bu yıl aylık ödemede alt sınır 109,62, üst sınır 1.096,2 lira.
Katılımcı, hesabın açılış tarihinde sadece bir kez 16 bin 443 lira yatırabiliyor.
Aylık ödeme planını seçenlerin 1 dönem içinde 3 defadan fazla ödemeyi aksatmaması şart.
Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 10'u (en çok 4 bin 385 lira); 48-59 ay arası olanlar yüzde 15'i (en çok 4 bin 933 lira); 60 ay ve üzeri olanlar yüzde 20'si (en çok 5 bin 481 lira) kadar devlet katkısı alabilecek.
Tutarlar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılarak uygulanıyor.
İlk ödeme 2019 yılında yapılacak.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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