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Boğaz’ın altından adım adım karşıya

ve ’nden sonra bir hayal daha gerçek oluyor. Sondajı tamamlanan inden yayaların yanı sıra bisiklet kullanan vatandaşlar da geçebilecek

Boğaz’ın altından adım adım karşıya
Türkiye büyük hayalleri gerçekleştirmede sınır tanımıyor. ve 'nden sonra bir hayal daha gerçek oluyor. Çok yakında İstanbul Boğazı'nın altından yürüyerek ya da bisikletle geçeceğiz. İstanbul Boğazı'nın altından yayaların geçişini sağlayacak in yapımına başlanıyor. Sondaj çalışmaları tamamlanan tünelinden yayaların yanı sıra bisiklet kullanan vatandaşlar da geçebilecek. Marmaray ve metro hatlarıyla entegre olacak tünel Boğaz'ın yaya olarak aktif kullanılmasını sağlayacak. Nisandan itibaren yapım çalışmalarına başlanacak tünel, 600 günde tamamlanacak.

2019'DA HAYATA GEÇİRİLECEK
Tren rayları ve araçlarla geçilen İstanbul Boğazı'nın derinliklerinde yapılması planlanan yaya tünelinin inşasına başlanıyor. Kabataş ve Üsküdar arasında yapılacak tünelin sondaj çalışmaları tamamlandı. (İBB) tarafından gerçekleştirilecek proje, Avrupa ve Asya kıtaları arasında doğal bir bariyer olan İstanbul Boğazı'nda yayalar ve bisikletliler için kesintisiz erişimin sağlanmasını amaçlıyor. İstanbul'un toplu ulaşım sistemine önemli bir katkı sağlayacak projenin turistik getirisinin olması da hedefleniyor. Tünelin 2019'da hayata geçmesi bekleniyor.

YAYALAR SENSÖRLE İZLENECEK
İnsan güvenliğinin en üst seviyede sağlanması için akıllı ve teknolojik sistemlerle donatılacak tünelde havalandırma ve can güvenliği de göz önünde bulunduruluyor. Sanat galerisi, sergi ve etkinlik için tünelin duvarları ve iç donanımı kullanılacak. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki tünel, yürüyen bant sistemiyle hızlı bir şekilde geçilebilecek. Yer altındaki metro istasyonlarından geçiş yapılabilecek tünele, aynı zamanda meydandan da iniş olacak. Cep telefonu ve sensörlerle yayalar izlenerek, güvenlik tedbiri alınabilecek.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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