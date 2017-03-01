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60 bin ev eşyası görücüye çıkacak

60 bin ev eşyası görücüye çıkacak
Uluslararası ev eşyaları ve çeyiz fuarı 'Ideal Homex', 23-26 Mart arasında İstanbul Tüyap'ta 12'nci kez kapılarını açacak. Life Media tarafından düzenlenen fuara, 400'e yakın firma katılacak. Geçtiğimiz yıl 50 bin yeni ürünün sergilendiği fuarda, bu yıl 60 bin yeni ürün görücüye çıkacak. Life Media Genel Müdürü Fatih Bağcı, "Züccaciye sektörünün toplam 4 milyar dolarlık ticaret hacminin büyük bir kısmı Zuchex ve İdeal Homex'te gerçekleşiyor. Bu yıl Satın Almacı Eşleştirme Programı'nı da gerçekleştireceğiz" dedi.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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