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24 milyarlık müjde

24 milyarlık müjde
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında esnafa, çiftçiye, işadamına müjde verdi:

* KOSGEB aracılığı ile esnafa verme işlemi başladı. 460 bin 167 esnaf ve küçük işletmelere 11 milyar lira nakit kaynak sağlıyoruz. Ödemeler işletmenin yıllık cirosuna göre 20 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyor. İlk yıl geri ödeme yok. Geri kalan 2 yılda da faiz yok, aldığın parayı ödüyorsun, küçük esnafa verilmesi sağlanıyor.

* Çeşitli adlar altında verilen destekleri iki ana kaleme toplayıp, bir hasattan önce, bir de hasattan sonra olmak üzere, yani Nisan-Mayıs ayları ve Eylül-Ekim aylarında vermek suretiyle daha anlamlı hale gelmesini sağladık. Çiftçilere bu yıl yaklaşık 13 milyar lira ödeme yapacağız. Karar aldık, mazot ve gübre desteğini Mart ayında ödeyeceğiz.

* Bir güzel haber de ihracatçılara. Farklı limanlarda farklı ad altında yükleyicilerden yüksek ücret alındığı tespiti yaptık. Buraya sınır getirdik. Limanlarda çeşitli adlar altında alınan ücretler 60 lira üzerine çıkamayacak. İsteyen bu fiyatın altında da yapabilir. 75 milyon lira ihracatçının cebinde kalacak.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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