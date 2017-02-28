Erdal- Sevinç İnönü Vakfı’na ait Anadoluhisarı’nda bulunan Komodor Remzi Bey Yalısı, icradan kaçamadı. Yıllar önce Sevinç İnönü tarafından son anda icradan kurtarılan yalı, bugün 20 milyon liraya satışa çıkarıldı
İstanbul Anadoluhisarı'nda boğazın en kıymetli yalılardandı. 1972 yılında eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğlu Erdal İnönü tarafından satın alındı. İşte o yalının adı Komodor Remzi Bey Yalısı'ydı. İnönü, binayı satın almasının ardından "Benden sonra müze olsun" vasiyetinde bulundu. Ancak yalı bir anda kendisini icra savaşı içerisinde buldu! Yılan hikayesine dönen icra savaşı, İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün, armatör kardeşi Hasan Selim Sohtorik'in sahibi olduğu Sohtorik Denizcilik ve So-Trans Denizcilik şirketlerinin 1997 ve 1998'de, gemi almak için Emlakbank'tan çektiği 13 milyon 390 bin ve 1 milyon 950 bin dolarlık kredilere kefil olması ile başladı! İnönü'nün Vasiyeti vardı Sohtorik, borçlarını ödememesi üzerine kardeşine kefil olan Sevinç İnönü hakkında 1999 ve 2001 yıllarında icra işlemi başlatıldı. İki icra dosyasında toplam 2 milyon 875 bin TL'lik anaparaya yıllık yüzde 180 faiz uygulanınca Sevinç İnönü'nün borçları toplamda 26.4 milyon TL'nin üzerine çıktı. 4 yıl önce haciz edilen yalı, 7 milyon 600 bin liraya satışa çıkarıldı. 10 yıllık mücadele sonucundabankaya toplam 2 milyon 874 bin liraborcu bulunan Sevinç İnönü, başka bir bankadan aldığı kredi ilesatış günü son anda yalıyıkurtardı. Yaklaşık 16 senedirbir haciz savaşı içerisindebulunan yalı, borçlarınödenmemesi üzerine bugünyeniden satışa çıkarıldı. 20milyon lira fiyat biçilen yalıyaalıcı çıkmaması durumunda 28Mart'ta aynı yerde ikinci ihaleyapılacak.
Sırtını Anadoluhisarı'na yaslamış olan yalı, Neo Klasik mimaride yapılmıştır.
*Taban oturma alanı 153 metrekare
* Toplam kullanım alanı ise 634 metrekare 4 katlı ahşap yalıda 4 salon, 6 oda, 7 banyo ve tuvalet ile asansör var.
* Denize sıfır yalı Anadoluhisarı Kalesi ile Boğaziçi arasında kalıyor.
* Binanın girişinde ise tek katlı 25 metrekare alanlı görevli binası bulunuyor.
* Yalı 4 yıl önce de 7 milyon liraya satışa çıkarılmıştı.
100 YILLIK TARİHİ VAR Yalı, 1917 yılında Osmanlı Bahriyesi'nde komodor rütbesinde olan Remzi bey tarafındanyaptırıldı. Yalı 1925'te Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz ve Kurtuluş Savaşı'nın önemli paşalarından sayılan Mümtaz Aktay Paşa tarafından satın alındı. Ardından 1972'de Erdal İnönü tarafından alındı. Yalı 1992'de yıkılarak yeniden yaptırıldı. Yalıda 1980'li yıllarda Ressam Feyhaman yaşamış, buradan Boğaz tabloları yapmıştır. Yalının bugünküsahibi Sevinç-Erdalİnönü Vakfı'dır.
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