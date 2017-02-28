Vodafone’a Suriye ödülü

VODAFONE Vakfı, ülkesinden ayrılan Suriyeliler'e yönelik çalışmalarıyla, Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından verilen GlobalMobil Ödülleri'nin en yüksek saygınlık ödülü olan 'Mobil İletişim Sektörüne ÖnemliKatkı Ödülü'ne layık görüldü. VodafoneVakfı'nın da içinde olduğu 5 operatör; kamplara ekipmanların hızla dağıtılması, özel acil servislerin ve yardım hatlarının sevki, kişiselleştirilmiş mobil aplikasyonlarla sağlanan inovasyon, insan hakları destek hattı ve konaklama yardım hizmetleri gibi kriterlerde değerlendirilerek sağladıkları fayda ile ödülü kazandı.
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