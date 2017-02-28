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de atağa geçti

yaptığı yatırımlarıyla de atağa geçiyor. 2015 yılında toplam Ar-Ge harcamaları 20 milyar TL'nin üzerine çıkarak 2004 yılına göre yedi kat arttı.

Türkiye teknolojide atağa geçti

, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmaya devam ediyor. Dev yatırımlarla dünyanın gözdesi haline gelen Türkiye de de atağa geçti. Güçlü Türkiye için en önemli gerekliliklerden biri olan ileri teknoloji, teşvikler ve stratejik politikalar neticesinde dünya ile rekabeti sürekli olarak artıyor.

TÜRKİYE ATAĞA GEÇTİ
Özellikle savunma sanayiinde dev hamleler yapan Türkiye, 2004 yılından itibaren yatırımlarında atağa geçti. 2015 yılında toplam Ar-Ge harcamaları 20 milyar TL'nin üzerine çıkarak 2004 yılına göre yedi kat arttı.
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  • 28 Şubat 2017, Salı 19:00
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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NİYAZİ NİYAZİ

şehirlere bisiklet yolları yapın da şu petrol ihracatı yarı yarıya düşsün.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 01.03.2017 01:29
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