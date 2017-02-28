Türkiye teknolojide atağa geçti

Türkiye, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmaya devam ediyor. Dev yatırımlarla dünyanın gözdesi haline gelen Türkiye teknolojide de atağa geçti. Güçlü Türkiye için en önemli gerekliliklerden biri olan ileri teknoloji, teşvikler ve stratejik politikalar neticesinde dünya ile rekabeti sürekli olarak artıyor.
TÜRKİYE ATAĞA GEÇTİ
Özellikle savunma sanayiinde dev hamleler yapan Türkiye, 2004 yılından itibaren Ar-Ge yatırımlarında atağa geçti. 2015 yılında toplam Ar-Ge harcamaları 20 milyar TL'nin üzerine çıkarak 2004 yılına göre yedi kat arttı.
kalan karakter 1000
şehirlere bisiklet yolları yapın da şu petrol ihracatı yarı yarıya düşsün.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.