Türkiye teknolojide atağa geçti

Türkiye, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmaya devam ediyor. Dev yatırımlarla dünyanın gözdesi haline gelen Türkiye teknolojide de atağa geçti. Güçlü Türkiye için en önemli gerekliliklerden biri olan ileri teknoloji, teşvikler ve stratejik politikalar neticesinde dünya ile rekabeti sürekli olarak artıyor.



TÜRKİYE ATAĞA GEÇTİ

Özellikle savunma sanayiinde dev hamleler yapan Türkiye, 2004 yılından itibaren Ar-Ge yatırımlarında atağa geçti. 2015 yılında toplam Ar-Ge harcamaları 20 milyar TL'nin üzerine çıkarak 2004 yılına göre yedi kat arttı.



