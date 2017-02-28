Yol Durumu
  1. Hedef 3 yılda 10 milyon müşteri
  2. Kilosu 150 TL

9’uncu kez en değerli seçildi

Türk Telekom 9’uncu kez en değerli seçildi
Dünyanın en değerli 500 telekomünikasyon markasını belirleyen 'Telecoms 500' listesi Barselona'daki Dünya Mobil Kongresi'nde açıklandı. Brand Finance tarafından her yıl yayınlanan listeye göre; , 9'uncu kez üst üste 'Türkiye'nin en değerli telekomünikasyon markası' oldu. Türk Telekom, Ocak 2016'da gerçekleştirdiği tek marka birleşmesi sonrası marka değerini yıllık bazda yüzde 11 artırarak tüm zamanların en yüksek marka değerine ulaştı. Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, "Geçen yıl mobil, internet, telefon, TV ve yenilikçi dijital servisleri Türk Telekom tek markası altında bir araya getirdik. Türk Telekom markasından aldığımız güç ve sunduğumuz ürün ve hizmetlerin başarısıyla, Telecoms 500'deki 'Türkiye'nin en değerli telekomünikasyon markası' konumumuzu daha da sağlamlaştırdık" dedi.
Etiketler:
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar