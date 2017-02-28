Türk Telekom 9’uncu kez en değerli seçildi

Dünyanın en değerli 500 telekomünikasyon markasını belirleyen 'Telecoms 500' listesi Barselona'daki Dünya MobilKongresi'nde açıklandı. Brand Finance tarafından her yıl yayınlanan listeye göre; Türk Telekom, 9'uncu kez üst üste 'Türkiye'ninen değerli telekomünikasyonmarkası' oldu. Türk Telekom, Ocak 2016'da gerçekleştirdiği tek marka birleşmesi sonrası marka değerini yıllık bazda yüzde11 artırarak tüm zamanların en yüksek marka değerine ulaştı. Türk Telekom CEO'su Dr.Paul Doany, "Geçen yıl mobil, internet, telefon, TV ve yenilikçi dijital servisleri Türk Telekom tek markası altında bir araya getirdik. Türk Telekom markasından aldığımız güç ve sunduğumuz ürün ve hizmetlerin başarısıyla, Telecoms 500'deki 'Türkiye'nin en değerlitelekomünikasyon markası' konumumuzu daha da sağlamlaştırdık" dedi.
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