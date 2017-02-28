Kira gelirinde beyan zamanı

Geçen yıl işyeri ve meskeninden kira geliri elde edenler için beyan dönemi yarın başlıyor. 2016'da, kiraladığı konuttan 3 bin 800 TL'nin, işyerinden ise 30 bin liranın üzerinde kira geliri olanlar 27 Mart'a kadar beyanname vermek zorunda. Tüketici Sorunları Derneği Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak, istisna haddinin üzerinde konut ve işyeri kira geliri elde edenlerin bu istisna oranlarını düştükten sonra beyanname vereceklerini söyledi. İstisna oranları sadece bir konut için kullanılabiliyor.
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