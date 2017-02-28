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Kilosu 150 TL

Kilosu 150 TL
Kilosu 150 lirayı bulan , altın fiyatlarına adeta meydan okuyunca, gramlık paketlerle de satışa sunulmaya başladı. Kayseri'de baharat işiyle de uğraşan Hakan Ton (27), birinci sınıf bamyanın fiyatının 140 lira, kır bamyasının fiyatının ise 150 lira olduğunu söyledi. Bamyanın zahmetli bir kurutma süreci yolculuğundan geçtiği için fiyatının yüksek olduğunu ifade eden Ton, "Örneğin yaklaşık 5 kilo yaş bamyadan 1 kilo kuru bamya çıkıyor. Dizilmesinden, kurutulmasına kadar her işlemi zahmetli" dedi.
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  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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