Kilosu 150 TL

Kilosu 150 lirayı bulan bamya, altın fiyatlarına adeta meydan okuyunca, gramlıkpaketlerle de satışa sunulmaya başladı. Kayseri'de baharat işiyle de uğraşan HakanTon (27), birinci sınıf bamyanın fiyatının 140 lira, kır bamyasının fiyatının ise 150lira olduğunu söyledi. Bamyanın zahmetli bir kurutma süreci yolculuğundan geçtiği için fiyatının yüksek olduğunu ifade eden Ton, "Örneğin yaklaşık 5 kilo yaş bamyadan 1 kilo kuru bamya çıkıyor. Dizilmesinden, kurutulmasına kadar her işlemi zahmetli" dedi.
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