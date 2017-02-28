Kaçak patladı

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Başkanı Sinan Ekşi, son 5 yılda kaçak ve vergisiz cep telefonu satışları cirosunun yüzde 730 arttığını söyledi. Bu dönemde kayıtlı cep telefonu satış adetlerinde kayda değer bir değişiklik yaşanmadığını, buna karşın kaçak ve vergisiz cep telefonu satışlarının cirosunun 1 milyar liradan 8.3 milyar liraya çıktığını kaydeden Ekşi, "Satılan telefonların yüzde 72'si bin liranın üzerinde bedele sahipken, bu rakamın 3'te birine yakını 3 bin liranın üzerindekilerden oluşuyor" dedi.