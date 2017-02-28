Yol Durumu
  1. Türkiye teknolojide atağa geçti
  2. KOSGEB'ten 461 bin KOBİ'ye faizsiz kredi

'u silahlandırma çalışmalarında sona gelindi

Terörle mücadeleye yakın hava desteği sağlaması için TAİ tarafından geliştirilen milli eğitim uçağı 'un silahlandırma çalışmalarında sona gelindi. Hürkuş'un silahlı versiyonu Hürkuş-C, 2018 yılında TSK envanterine girecek.

Hürkuşu silahlandırma çalışmalarında sona gelindi

Türk mühendislerinin ürünü olan ve terörle mücadeleye yakın hava desteği sunması için TAİ tarafından geliştirilen milli eğitim uçağı 'un silahlı versiyonu Hürküş-C, 2018 yılında TSK'nın envanterine girecek.

Hürküş-C, silah sistemleri dışında dijital güvenli haberleşme ile video ve veri linki sayesinde görüntü aktarımı da yapabilecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığına verilecek Hürkuş-C'de, yerli üretimle elde edilen milli mühimmatlar anti tank füzesi UMTAS ile hafif zırhlı/zırhsız sabit ve hareketli hedefler için kullanılan Cirit füzesi bulunuyor.

Termal görüntüleme ve nişangah sistemine sahip olan Hürküş-C'de, zırhlandırılmış yapı, kendini koruma sistemi, gece görüş uyumlu sayısal kokpit ve gelişmiş aviyonik sistemler bulunuyor. 7 adet harici yük istasyonu bulunan ve bin 500 kilograma kadar harici yük kapasitesi bulunan Hürküş-C'nin silahlı İHA'dan en büyük farkı ise taşıma kapasitesi olacak.



2018 yılında TSK'nın envanterine girecek olan Hürkuş-C'de, lazer güdümlü füzelerin dışında iki tane 12.7 milimetrelik makineli tüfek bulunuyor. Ayrıca, kanat altındaki potlara 8'er kilometre menzile sahip UMTAS ile Cirit füzesi takılacak olan ta, Roketsan üretimi lazer güdümlü roket Mızrak ile birlikte eğitim bombaları BDU33 ve MK106'da kullanabilecek..

Sahada çatışan birliklere yakın atış desteği verecek olan Hürkuş-C'nin en önemli avantajları, 4 saati geçen uzun havada kalma süresi ile dar alandaki yüksek manevra kabiliyeti olarak biliniyor. 11 Türk mühendisi tarafından geliştirilen ve deneme aşamaları devam eden Hürküş-C'nin, 2018 yılında ilk test uçuşlarını gerçekleştirmesi bekleniyor.
Etiketler: ,
  • 28 Şubat 2017, Salı 18:23
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (6 yorum)
tarık tarık

super daha ıyılerını beklıyoruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.03.2017 08:29
isimsiz isimsiz

keşke turbo prop lu olsaydı

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 28.02.2017 23:21
m&#252;layim mülayim

önemli olan bu adımı atmak. ileride daha iyileri yapılacak inşaallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 28.02.2017 22:03
Eren Eren

Memlekette herkes bişeyi eleştiriyo yapılanı desteklemek bi taş koymaya çalışmak yerine hep var olan yıkılmak istiyor.Tebrik ediyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 28.02.2017 22:02
Alp Alp

Gurur duyuyoruz,Altay tankını yerli helikopteride bekliyoruz yüzde yüz yerli olarak .Yok şu şirket yardım etmedi yokuşa sürdü v.b cevaplar .Tabiiki onlar bizim savunma sanayimizin gelişmesini istemezler yüz yıldan beri istemiyorlar bu işle uğraşanların görevi engelleri ortadan lkaldırıp projeleri başarıyla bitirmek.

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır17
cevapla 28.02.2017 19:37
Haberin tüm yorumlarını okuyun (6 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar