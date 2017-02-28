Hedef 3 yılda 10 milyon müşteri

TURKCELL, ödeme kartı Paycell Card'ı Barselona'daki Dünya Mobil Kongresi'nde tanıttı. Entegre mobil uygulaması ile finansal servisleri cep telefonuna taşıyan Paycell Card, yurt içi, yurt dışı ve internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılabilecek. Paycell Card'da hedef 3 yılda 10 milyon müşteriye ulaşmak. Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu, mobil ve dijitalleşmenin her sektörü yeniden tanımladığını dile getirerek, "2010'da mobil ödeme servisi ile başlayan yolculuğumuzda artık BDDK'dan aldığımız lisans ile yeni hedeflere doğru ilerliyoruz. Turkcell Mobil Ödeme ile ulaştığımız müşteri sayısı 4 milyonu aştı. Çok yakın gelecekte Paycell markası ile sadece Türkiye'de değil, bölge ülkelerde de değer yaratacağımıza inanıyorum" dedi. Öte yandan Turkcell, 'Mobil İletişim Sektörüne Önemli Katkı' ödülüne layık görüldü.