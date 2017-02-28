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Erken geliyoRUS

Erken geliyoRUS
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, geçen yıl in çok az olduğu bir sezon yaşadıklarına değinerek, erken rezervasyonlardaki ilk verilere göre Rusya'dan ciddi artış yaşandığını söyledi. Bu trendin devam edeceğine dikkati çeken Yağcı, Rus turistin Antalya'yı, Türkiye'yi özlediğini, Rus turistin potansiyelinin çok fazla olduğunu belirtti. Türkiye'ye 2 ila 4 milyon arasında Rus turistin geleceğini düşündüğünü kaydeden Yağcı, şöyle devam etti: "Rus turistler, normalde Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta yoğun olarak gelir. Ancak bu yıl Rus turistlerin Nisan'da Türkiye ve Antalya'ya yoğun şekilde tatile geleceğini öngörebiliyoruz. Bu yıl erken gelecekler."
Etiketler:
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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