Erken geliyoRUS

Akdeniz Turistik Otelcilerve İşletmeciler Birliği (AKTOB)Başkanı Erkan Yağcı, geçen yılRus turistin çok az olduğu bir sezonyaşadıklarına değinerek, erkenrezervasyonlardaki ilk verilere göreRusya'dan ciddi artış yaşandığınısöyledi. Bu trendin devam edeceğinedikkati çeken Yağcı, Rus turistinAntalya'yı, Türkiye'yi özlediğini,Rus turistin potansiyelinin çok fazlaolduğunu belirtti. Türkiye'ye 2 ila 4milyon arasında Rus turistin geleceğinidüşündüğünü kaydeden Yağcı, şöyledevam etti: "Rus turistler, normaldeHaziran, Temmuz ve Ağustos'tayoğun olarak gelir. Ancak bu yıl Rusturistlerin Nisan'da Türkiye veAntalya'ya yoğun şekilde tatilegeleceğini öngörebiliyoruz. Bu yılerken gelecekler."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.