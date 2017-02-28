Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 3,6050 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün 3,5815'e kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçti günü 3,6087'den tamamladı.

Bugüne 3,61'in hemen üzerinde başlayan dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,10 değer kaybıyla 3,6050'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 azalışla 3,8215'ten ve sterlin/TL de yüzde 0,20 düşüşle 4,4820'den işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan, dün yaptığı konuşmada Fed'in kademeli faiz artışına, piyasa beklentilerine aşırı tepki vermeden devam etmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, açıklamalar sonrasında dolar endeksinin 101 seviyesinin üzerine çıktığını hatırlatarak, dolar/TL'nin de buna bağlı olarak 3,61'in üzerini test ettiğini söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'deki yoğun haber ve veri akışının takip edileceğini ifade eden analistler, Fed üyelerinden John Williams'ın saat 23.30'da yapması planlanan konuşmasının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan, dolar/TL için 3,6150 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, bu seviyeyi aşmadığı sürece alımların güçlenmesini beklemediklerini ifade etti.