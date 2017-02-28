Canikli: Türk lirası yüzde 8 değer kazandı

Canikli, Bloomberg HT televizyonu canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

"BU KARARLAR OBJEKTİF DEĞİL"

Canikli, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türk bankacılık sistemine yönelik kararlarına ilişkin soru üzerine de bu kararların izah edilemez olduğunu söyledi. Türk bankacılık sisteminin 2008 krizinden bugüne kadar tahribata uğramadan geldiğini belirten Canikli, bu dönemde bankalara destek amacıyla kamu kaynağı aktarılmadığına işaret etti. Canikli, Türk bankacılık sisteminin reel stres testlerinden başarıyla geçtiğini, bu kararların objektif olmadığını dile getirdi.

"TÜRK LİRASI YAKLAŞIK YÜZDE 8 DEĞER KAZANDI"

Bu kararın, AB Komisyonunun Türk bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleyici içeriğinin AB ile uyumlu olduğunu duyurduğu günde alındığını kaydeden Canikli, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının son 4-5 aylık dönem içerisinde Türkiye'nin ülke notu yada diğer reel kuruluşlar, bankalarla ilgili verdikleri kararların hiçbirinin rasyonel olmadığını söyleyebiliyoruz. Siyasi bir projenin parçası, bunlar da bu alanda yürüdüler ama başaramadılar. Bu çok önemli. Geldiğimiz noktada derecelendirme kuruluşları artık Türkiye'ye yönelik bütün mermilerini tükettiler. Artık atışları kalmadı. En kötüsünü söylediler ama inandırıcılıkları kalmadı. Fitch'in ülke notunu indirmesinin ardından çok yüksek seviyede dolar fiyatı bekliyorlardı. O tarihten bugüne kadar da Türk lirası yaklaşık yüzde 8 değer kazandı. Bu piyasaların derecelendirme kuruluşlarının kredibilitesinin olmadığı yönündeki haykırışıdır." ifadesini kullandı.

"YIL SONUNA KADAR 2 MİLYON 100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ"

Canikli, 2 milyon 100 bin kişiye yeni istihdamı garanti eden bir paketi hayata geçirdiklerini anımsatarak, "Daha 10 gün oldu ama ortaya çıkan ilave istihdam 120 bini geçti. Yıl sonuna kadar 2 milyon 100 bini sağlayacağız." dedi.