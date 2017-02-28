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lar, birden fazla yere olan borcunuzu artık tek elde toplamanıza imkan sağlıyor. ' Transferi Kredisi' borçların tek elde toplanmasını sağlıyor

Borcu olanlara bankalardan kolaylık!

Kredi, kart, ek hesap (kredili mevduat hesabı) larını zamanında ödeyemiyorsanız, borçlarınız artamaya devam ediyorsa veya her biri için farklı ya ödeme yapıyorsanız kolayı var. Artık tüm bu borçlardan tek kalemde kurtulmak mümkün. Diğer bankalardaki borçlarınızı 'Borç Transferi Kredisi' ile kapatıp, sadece tek bankaya borçlanarak istediğiniz vadede ödeyebilirsiniz.

KİMLİK VE GELİR BELGESİ
yle, kapatmak istenilen kredi ve kredi kartı borçları, kredi başvurusu sırasında listeleniyor. Banka krediye onay veriyor. Ardından mevcut açık kredi ve kredi kartının olduğu bankaya gerekli olan parayı EFT ile gönderiyor. Kart ve kredi borcu tamamen kapatılıyor. EFT için ücret alınmıyor. Transfer kredisi için müşteriden kimlik, gelir belgesi ve fatura (elektrik, su) isteniyor.

20 BİN LİRAYA KADAR
Bankalar düzenledikleri kampanyalarla 20 bin liraya kadar 'transfer kredisi' veriyor. Faiz oranları aylık yüzde 1.21-1.84 arasında değişen kredinin vadesi 48 aya kadar çıkıyor. 48 ay vadeyle 10 bin lira kredi çekenin ödemesi 324 liradan başlıyor. Vade uzadıkça faiz de artıyor. Bankalar değişik tutarlarda hayat sigortası da talep edebiliyor. Çıkan krediyle, vadesi gelmemiş kalan borç taksitlerinin hepsini birden ödeyebilirsiniz.

KART BORCUNU KREDİYLE ÖDE
Posta'nın haberine göre kredi kartının sadece yüzde 30-40'lık asgari ödemesini yapıyorsanız, geri kalan tutara her ay yüzde 1.84 faiz biniyor. Asgari ödeme tutarını da ödeyemediğiniz durumda yani tüm taksidi geciktirdiğinizde gecikme (temerrüd) faizi yüzde 2.34'e çıkıyor. Bu şekilde yüksek faiz ödeyeceğinize ihtiyaç kredisi çekerek borcunuzunu hemen kapatıp 48 ay vadeyle ödeyebilirsiniz. Böylece kredi kartı limitiniz de serbest kalmış olur.

KİMİN İÇİN DAHA AVANTAJLI?
Borç kapatma kredisi, hangi bankaya ya da hangi karta borcunuz olduğunu düşünmeden, son ödeme tarihlerini karıştırmadan tek borcu takip ederek ödeme kolaylığı sağlıyor. Bu yüzden eğer farklı ödeme tarihleri olan ve bütçenizi zorlayan birden fazla kredi/kredi kartı borcunuz varsa borç transfer seçeneğini değerlendirin. Borcun tamamı tek kalemde kapatılacağından taksitleri tek bir günde ve belli bir tutarda ödeyebilirsiniz.
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  • 28 Şubat 2017, Salı 09:18
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Bor&#231;lu fukara Borçlu fukara

6 ay'dan fazla gecikmem var takip yok ama şuan kredi başvurusu yaptığımda hiçbir banka onaylamıyor. bu sistemde onaylanacakmı kredi?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.02.2017 22:45
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