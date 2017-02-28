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20 bin sağlıkçı alınacak!

20 bin sağlıkçı alınacak!
20 bin sağlık personel alımı müjdesi geldi. Kuşadası'nda gerçekleşen Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şubesi'nin Genişletilmiş Divan Toplantısı'nda konuşan Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Arkadaşlarımız yoğun iş temposu nedeniyle bitmiş durumdadır. Sağlık alanında son 2-3 yıldır 5-7 bin arasında alımlar yapıldı. En az 20 bin sağlık çalışanı alımı yapılmalı. Sayın Sağlık Bakanımız ile 20 bin alımı için mücadele etme kararı aldık" dedi.
Etiketler:
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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