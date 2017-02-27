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Ucuz ürüne dikkat!

Ucuz ürüne dikkat!
Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nin TOBB işbirliği ile düzenlediği 'İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı', 18 ülkeden 165 firma ve 216 markanın katılımıyla gerçekleşti. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen fuarda konuşan Prof. Dr. Kerem Alkin, "Çocuk tekstilinde ucuz olan ürünler nasıl tehlikeli ise aynı şey kırtasiye ürünlerinde de geçerli" dedi. Türkiye'nin ürün kalitesindeki becerisini pazarlamaya ihtiyacı olduğunu belirten Alkin, "Fuarlar, kurultaylar, ihracatta ortak strateji geliştirmek ile ilgili çabalar güçlü olmalı. İhracatımızın yüzde 60'tan fazlası Avrupa'ya. Tek bir coğrafyada yoğunluk olması tehlikeli. En ufak bir ekonomik kırılmada etkileniriz. Türkiye'nin pazar çeşitliliğine gitmesi bu açıdan önemli" diye konuştu.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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