Ucuz ürüne dikkat!

Tüm KırtasiyecilerDerneği'nin TOBB işbirliği iledüzenlediği 'İstanbul KırtasiyeOfis Fuarı', 18 ülkeden 165firma ve 216 markanın katılımıylagerçekleşti. İstanbul TÜYAPFuar ve Kongre Merkezi'ndegerçekleşen fuarda konuşanProf. Dr. Kerem Alkin, "Çocuktekstilinde ucuz olan ürünler nasıltehlikeli ise aynı şey kırtasiyeürünlerinde de geçerli" dedi.Türkiye'nin ürün kalitesindekibecerisini pazarlamaya ihtiyacıolduğunu belirten Alkin, "Fuarlar,kurultaylar, ihracatta ortak stratejigeliştirmek ile ilgili çabalargüçlü olmalı. İhracatımızın yüzde60'tan fazlası Avrupa'ya. Tekbir coğrafyada yoğunluk olmasıtehlikeli. En ufak bir ekonomikkırılmada etkileniriz. Türkiye'ninpazar çeşitliliğine gitmesi buaçıdan önemli" diye konuştu.
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