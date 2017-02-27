Türkiye ekonomisi çağ atlayacak

MEVCUT SİSTEM REFAH YOLUNDA ENGEL
Mevcut, sistemin ülkenin refah, kalkınma yolunda mesafe almasını engellediğine dikkat çeken Gedikli, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ekonomide gerekliliğini 40 başlıkta şöyle anlattı:
1-EKONOMİK GÜVENCE:
Yeni hükümet sistemi ekonomide istikrarın garantisi olacak. Türkiye'nin her alanda gelişimine katkı sunacak.
2-HER ALANDA SİNERJİ:
Her alanda sinerji yaratacak, hesap verebilirlik artacak.
3-LİDER VİZYONU HİSSEDİLECEK:
Lider vizyonu sahaya yansıyacak. Türkiye'nin sahip olduğu potansiyel her alanda hissedilecek. Güvenoyunu artık millet verecek.
4- REFORMLAR TAM GAZ:
Yapısal reform olabilecek birçok şeyin önünü açacak temel bir dinamik olacak.
5-FİNANS GÜÇLENECEK:
Finans sektörü güçlenecek. Piyasalar için de temel bir dinamik olacak.
6-MEGA PROJELERE İVME KATACAK:
Mega projeler, altyapı yatırımları hızlanacak. Yatırımların önü açılacak. Bu kalkınma sürecine de katkı sunacak. Yeni havalimanı, TANAP, hızlı tren gibi bölgeye hitap eden projeler tam gaz sürecek. Türkiye enerji merkezi olacak.
7-İŞ DÜNYASININ ÖNÜ AÇILACAK:
Ekonomideki dinamik bir yapı oluşacak. İşadamlarının önü açılacak.
8- TIKANIKLIK KALMAYACAK:
Bürokratik tıkanıklık aşılacak. Hesap verebilirlilik artacak.
9- KARARLAR HIZLANACAK:
Karar alma süreçleri hızlanacak.
10-BÜYÜMEYE DEVAM:
Büyüme ivmesi yukarı taşınacak.
11-DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAK:
Türkiye'nin yurt dışında dönüşüm gücünü pekiştirecek.
12-GÜÇLÜ BİR SİNYAL:
Geleceğe yönelik güçlü bir sinyal olacak.
13-KALKINMA ŞAHLANACAK:
Sistem kalkınma sürecini tetikleyecek, insanları zenginleştirecek. Kalkınma şahlanacak.
14- DÜNYA TİCARETİNDE SÖZ SAHİBİ:
Türkiye dünya ticaretinde etkin bir aktör olacak.
15- VİZYONU DESTEKLEYECEK:
Öngörülen vizyon sahaya etkili ve hızlı yansıyacak. 2023-2053 vizyonu desteklenecek.
16- ÖNCÜ ÜLKE OLACAK:
Türkiye siyasi alanda olduğu gibi ekonomide de bölgesinde öncü bir ülke olacak.
17-REFAH ARTACAK:
Refah seviyesi yükselecek ve tabana yayılacak.
18- CEPTEKİ PARA ARTACAK:
Yeni hükümet sistemiyle birlikte ekonomik refah, milletin cebine giren para artacak.
19-BÜROKRATİK ETKİNLİK:
Bürokratik etkinlik artacak. Yürütmenin tek elde toplanması ile bürokrasideki tıkanıklık son bulacak.
20- YABANCI ALGISI GÜÇLENECEK:
Algı operasyonlarının önü kapanacak. Yabancıların algısında da olumlu enerji yaratacak.
21-SOSYAL POLİTİKALAR GÜÇLENECEK:
Politik ivmenin yukarı taşınması sosyal politikalara da güç katacak.
22- KRİZLER SON BULACAK:
Koalisyon hükümetleri döneminde ortaya çıkan krizler son bulacak.
23- İCRAT HIZLANACAK:
Karar alma süreçleriyle beraber icraatlar hızlanacak. İcra kuvveti yukarı çekildiği için sorunlar hızlı çözülecek.
24-KURUMLAR İŞİNİ YAPACAK:
Bütün kurumlar daha hızlı, etkili çalışacak. Yapısal dönüşüm hızlanacak. Kamu kurumlarından üst kurullara kadar her alanda işleyiş hızlanacak.
25-GÜVENLİ BİR LİMAN OLACAK:
Uluslararası yatırımcı için Türkiye güvenli bir liman olacak.
26- DOĞU'YA YATIRIM ARTACAK:
Güvenlik politikalarının güçlenmesi, terörün sona ermesi ile bölgeye yatırım artacak.
27-İHTİYAÇ YASALARINA ÖNCELİK:
Kanun yapımında Meclis iradesinin hâkim olmasıyla toplumsal yasaların daha hızlı çıkarılması sağlanacak.İhtiyaç yasaları yaşama geçirilecek.
28- KRİZLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK:
Koalisyon dönemlerinde yaşanan sorunlar olmayacak. Sistem krizlerin önüne geçecek.
29- ATAMALARDA TIKANMA BİTİYOR:
Atamalarda bürokratik gecikmeler son bulacak.
30- STANDARTLAR YÜKSELECEK:
Yeni sistemle Türkiye'nin tüm ekonomik, sosyal faaliyetlerinin standardı da yükselecek.
31- BÜTÇE ÇALIŞMALARI HIZLANACAK:
Bütçe Kanunu ile Kesin Hesap Kanunu aynı maddede birleştirilecek.
32- HER ALANDA GÜVEN:
Belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla her alanda güven oluşacak.
33- FETÖ GİBİ YAPILAR OLMAYACAK:
Vesayet odakları kırılacak. FETÖ gibi yapıların bir daha ülkeye, ekonomiye zarar vermesinin önü kesilecek. Vesayet odakları hızla kırılacak. Millet iradesi devreye girecek.
34- TİCARİ PAZARLAR BÜYÜYECEK:
Dış politikada etkinliğinin artması ticari pazarın büyümesine katkı sunacak.
35- KUCAKLAŞMA KAPISI OLACAK:
Sosyal yaşamdan bürokrasiye kadar her alanda kucaklaşma kapısı açılacak.
36- HER KESİME YANSIYACAK:
Yürütmenin güçlenmesi ile iki başlılığın bitmesi reel sektörden sokaktaki esnafa kadar her kesime yansıyacak.
37- TEMEL HAKLAR GÜÇLENİYOR:
Temel hak ve hürriyetlerin güçlenmesi her alanda kendini hissettirecek.
38- MİLLİ GELİR ARTACAK:
Kişi başı milli gelirin artmasına katkı sağlayacak.
39- BÖLGESEL EŞİTSİZLİKLER BİTECEK:
Bölgeler arası eşitlik sağlanacak.
40- MUHALİFETTE KATKI SUNACAK:
Muhalefetin güçlenmesi ekonomide doğru kararlar alınmasına katkı sunacak.
HAZAL ATEŞ
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