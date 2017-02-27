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Sağlıkta dev hamle

Sağlıkta dev hamle
Türkiye sağlık yatırımlarıyla şaha kalkıyor. Önümüzdeki 1 ay içinde 1.1 milyar liralık sağlık yatırımı hizmete girecek. Isparta ve Yozgat'ta açılacak , bölgenin en büyük sağlık tesisleri olacak. İlkini Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat'ta açtığı şehir hastanelerinin yenileri peş peşe açılacak. Isparta Şehir Hastanesi'nin toplam yatırım bedeli 573 milyon lira. Kamuözel sektör işbirliği ile yapılan Isparta Şehir Hastanesi, ihalesinin ardından 2 yıl içinde tamamlandı. 528 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Yozgat Şehir Hastanesi hizmet vermeye başladı, resmi açılışı yapılacak.

Safure CANTÜRK
Etiketler:
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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