İşverenlere prim teşviki cezalarına af getirilmesinin ardından bir destek de asgari ücrette yapılan artış sonrası oluşan prim desteği ile geldi. Bu kapsamda, 2017 yılında da destek kapsamına girecek işçiler ile destek olarak verilecek prim tutarları Bakanlar Kurulu tarafından belirlendi. Böylece 2016 yılında işçi çalıştırmaya başlayan işveren, 2017 yılında da sigorta prim teşvik desteği alabilecek.
Prim desteği 10 yöntemle verilecek
Bakanlar Kurulu kararıyla, iş verenlere verilecek olan prim desteğinin oranları belirlendi.
İşverenlere prim teşviki cezalarına af getirilmesinin ardından bir destek de asgari ücrette yapılan artış sonrası oluşan prim desteği ile geldi. Bu kapsamda, 2017 yılında da destek kapsamına girecek işçiler ile destek olarak verilecek prim tutarları Bakanlar Kurulu tarafından belirlendi. Böylece 2016 yılında işçi çalıştırmaya başlayan işveren, 2017 yılında da sigorta prim teşvik desteği alabilecek.
Etiketler: Prim , Prim desteği , Bakanlar Kurulu
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