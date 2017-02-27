Yol Durumu
  1. Başarılı memura ek ücret geliyor

desteği 10 yöntemle verilecek

kararıyla, iş verenlere verilecek olan desteğinin oranları belirlendi.



İşverenlere teşviki cezalarına af getirilmesinin ardından bir destek de asgari ücrette yapılan artış sonrası oluşan ile geldi. Bu kapsamda, 2017 yılında da destek kapsamına girecek işçiler ile destek olarak verilecek prim tutarları tarafından belirlendi. Böylece 2016 yılında işçi çalıştırmaya başlayan işveren, 2017 yılında da sigorta prim teşvik desteği alabilecek.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi 09:24
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