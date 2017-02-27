Hız şampiyonu

Ferrari, 70'inci kuruluş yıldönümünüefsane olarak anılacak bir modelle kutlamayahazırlanıyor. İtalyan marka, gelmiş geçmişen hızlı ve güçlü modeli 812 Superfast'iMart'ta kapılarını açacak Cenevre OtomobilFuarı'nda görücüye çıkaracak. 6.5 litreV12 yapılı 789 HP'lik motora sahip Ferrari812 Superfast, 340 km/s'lik son hıza sahip.Araç, 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyedetamamlıyor. 812 Superfast, sportif hatlarıve boyutlarıyla 1969 model 365 GTB4'ün arkakısmını andıran iki kutulu tasarımı ile fastbacközelliklerine sahip. Motor kaputu üzerindekioyulmuş havalandırma tertibatının tasarımı içerisineentegre edilmiş ful-LED farlar da ayrıcaön tekerlek kemerini saran ve bununla entegreön kası vurguluyor. Ferrari geleneğindenilham almış dört adet yuvarlak arka far, görselolarak 812 Superfast'e hem rüzgarlığını hemde kabinini alçaltan bir duruş kazandırıyor.
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