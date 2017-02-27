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Hız şampiyonu

’nin en hızlı modeli 812 Superfast, Mart’ta görücüye çıkıyor. 340 km son hıza sahip araç, 100 km hıza 2.9 saniyede ulaşıyor

Hız şampiyonu
Ferrari, 70'inci kuruluş yıldönümünü efsane olarak anılacak bir modelle kutlamaya hazırlanıyor. İtalyan marka, gelmiş geçmiş en hızlı ve güçlü modeli 812 Superfast'i Mart'ta kapılarını açacak Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkaracak. 6.5 litre V12 yapılı 789 HP'lik motora sahip Ferrari 812 Superfast, 340 km/s'lik son hıza sahip. Araç, 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlıyor. 812 Superfast, sportif hatları ve boyutlarıyla 1969 model 365 GTB4'ün arka kısmını andıran iki kutulu tasarımı ile fastback özelliklerine sahip. Motor kaputu üzerindeki oyulmuş havalandırma tertibatının tasarımı içerisine entegre edilmiş ful-LED farlar da ayrıca ön tekerlek kemerini saran ve bununla entegre ön kası vurguluyor. geleneğinden ilham almış dört adet yuvarlak arka far, görsel olarak 812 Superfast'e hem rüzgarlığını hem de kabinini alçaltan bir duruş kazandırıyor.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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