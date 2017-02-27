Esnafa sıfır komisyon

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine destekli kredi garanti sisteminin geliştirilerek esnaf ve ihracatçı için daha etkin hale getirildiğini belirterek, "Yapacağımız yeni düzenlemeyle Eximbank'ın yanı sıra diğer bankalar aracılığıyla da ihracatçılara yüzde 100'e kadar kefalet sağlanabilmesinin önünü açacağız" dedi. Halkbank tarafından esnafın finansman erişim imkanlarını artırmak amacıyla ikinci bir kredi garanti kurumu kurulmasının planlandığına dikkat çeken Şimşek, yeni düzenleme ile ayrıca, kefalet yararlanıcılarından alınan, binde 5 ile yüzde 1 arasında değişen, bazı kredilerde de yüzde 1'i geçen komisyon ücretinin sıfırlanacağını söyledi.