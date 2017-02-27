Esnafa sıfır komisyon

Başbakan Yardımcısı MehmetŞimşek, Hazine destekli kredi garantisisteminin geliştirilerek esnaf ve ihracatçıiçin daha etkin hale getirildiğini belirterek,"Yapacağımız yeni düzenlemeyleEximbank'ın yanı sıra diğer bankalararacılığıyla da ihracatçılara yüzde 100'ekadar kefalet sağlanabilmesinin önünüaçacağız" dedi. Halkbank tarafındanesnafın finansman erişim imkanlarınıartırmak amacıyla ikinci bir kredi garantikurumu kurulmasının planlandığınadikkat çeken Şimşek, yeni düzenleme ileayrıca, kefalet yararlanıcılarından alınan,binde 5 ile yüzde 1 arasında değişen, bazıkredilerde de yüzde 1'i geçen komisyonücretinin sıfırlanacağını söyledi.
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