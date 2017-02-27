Yol Durumu
  1. 7 bin bekçi alınacak
  2. Yıpranan erken emekli olur

Esnafa sıfır komisyon

Esnafa sıfır komisyon
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine destekli kredi garanti sisteminin geliştirilerek esnaf ve ihracatçı için daha etkin hale getirildiğini belirterek, "Yapacağımız yeni düzenlemeyle Eximbank'ın yanı sıra diğer bankalar aracılığıyla da ihracatçılara yüzde 100'e kadar kefalet sağlanabilmesinin önünü açacağız" dedi. Halkbank tarafından esnafın finansman erişim imkanlarını artırmak amacıyla ikinci bir kredi garanti kurumu kurulmasının planlandığına dikkat çeken Şimşek, yeni düzenleme ile ayrıca, kefalet yararlanıcılarından alınan, binde 5 ile yüzde 1 arasında değişen, bazı kredilerde de yüzde 1'i geçen komisyon ücretinin sıfırlanacağını söyledi.
Etiketler:
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar