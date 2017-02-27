Başarılı memura ek ücret geliyor

6 AYLIK-BİR YILLIK KARNE
Kamu kurum, kuruluşları hizmet gerekleri, iş yükünü dikkate alarak 6 aylık veya bir yıllık değerlendirme dönemleri belirleyecek.
DÖRT AŞAMALI OLACAK
Kurum ve kuruluşlar A, B, C, D olmak üzere dört aşamalı değerlendirme yapacak. Kurumun, amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik stratejik görevlerdeki performansını en yakın amir değerlendirecek. Kurumlar kimlerin görevlerini değerlendireceğine kendileri karar verecek.
360 DERECE MODELİ
Personelden beklenen tutum, davranış, bilgi ve beceri düzeyinde 360 derece değerlendirme modeli uygulanacak.
BAŞARI PUANI VERİLECEK
Başarı değerlendirme süreci planlama, izleme, aşamalarından oluşacak. Başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyeti yüzdelik ağırlıklarına göre belirlenecek.
BAŞARI ÜCRETİ ÖDEMESİ
Personelin durumu, görevde yükselmelerinde, kişisel gelişim imkânlarının desteklenmesinde, yurtdışı görevlendirmelerinde değerlendirilecek. Sözleşmeli personele başarı ücreti ödemesi yapılacak.
C-D DÜŞÜK BAŞARILI
Birbirini takip eden üç değerlendirme döneminin en az ikisinde başarı puanı D olan personel hakkında görev veya görev yeri değişikliği, sözleşmesinin sonlandırılması gibi tedbir alınacak.
KURUMSAL YÖNETMELİKLER
Kurumsal yönetmelikler Devlet Personel Başkanlığı'ndan uygun görüş alınarak yürürlüğe konulacak.
DÜŞÜK NOT ALAN MEMURUN SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLECEK
Karnede A, B,C, D olmak üzere dört aşamalı değerlendirme yapılacak. Memurun hedefleri, görevleri, yetkinlikleri dikkate alınarak, vatandaşın memnuniyeti değerlendirilecek. Karnesi A, B olana yurtdışı görevlerde önceliğin yanı sıra başarı ücreti ödenecek. Karnesi C, D olanlar için ise eksiklikleri dikkate alınarak gelişim planları hazırlanacak. Üç değerlendirme döneminin en az ikisinde D düzeyde olan personel hakkında tedbirler alınacak. Gerekli görüldüğünde sözleşmeli personelin sözleşmesi sonlandırılabilecek.
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